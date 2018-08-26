«Оренбург» и «Краснодар» объявили стартовые составы

«Оренбург» и «Краснодар» объявили составы
ФК «Оренбург»
«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Козлов.
Запасные: Довбня, Руденко, Андреев, Малых, Шахов, Чиркин, Маляров, Кулишев, Чуканов.
«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес, Каборе, Классон, Жигулёв, Мамаев, Вандерсон, Игнатьев.
Запасные: Синицын, Шишкин, Марков, Фьолусон, Газинский, Перейра, Куэва, Сулейманов.
Встреча состоится сегодня, 26 августа, начало в 14:00 по московскому времени. 0