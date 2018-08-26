ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гола Эмерика Ляпорта не хватило для победы«Волки» не испугались чемпиона. «Ман Сити» потерял первые очки в сезоне
  • 15:54
    • «Оренбург» и «Краснодар» победителя не выявили
  • 15:44
    • «Уфа» — «Зенит»: Дзюба сыграет с первых минут
  • 15:31
    • В окружении Абрамовича опровергли информацию о продаже «Челси»
  • 13:26
    • Медведев поднялся на 21 строчку в рейтинге ATP
  • 12:34
    • Тудегешева заявила о полнейшем бардаке в сборной России
    Все новости спорта

    «Оренбург» и «Краснодар» объявили стартовые составы

    РПЛ Футбол России Оренбург Крылья Советов Календарь РФПЛ
    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Краснодара» на матч пятого тура чемпионата России.

    «Оренбург» и «Краснодар» объявили составы
    «Оренбург» и «Краснодар» объявили составы
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Козлов.

    Запасные: Довбня, Руденко, Андреев, Малых, Шахов, Чиркин, Маляров, Кулишев, Чуканов.

    «Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес, Каборе, Классон, Жигулёв, Мамаев, Вандерсон, Игнатьев.

    Запасные: Синицын, Шишкин, Марков, Фьолусон, Газинский, Перейра, Куэва, Сулейманов.

    Встреча состоится сегодня, 26 августа, начало в 14:00 по московскому времени. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 14-20 августа
  • 20/08/2018 в 20:17
    •
  • Прогноз
  • «Уфа» — «Зенит»
  • 1.70
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» продлит победную серию
  • «Уфа» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Победит ли «Монако» нестабильный «Бордо»?
  • «Бордо» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Челси» заставит «Ньюкасл» фолить
  • «Ньюкасл» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Барселона» — «Вальядолид» Футбол Примера. «Атлетико» одолел «Райо Вальекано», «Барселона» одолела «Вальядолид»Обзор матчей второго тура чемпионата Испании по футболу 01:130
  • 13:38
    • Шарапова опустилась на одну позицию в рейтинге WTA
  • 08:49
    • СМИ: Инвестиционный банк поможет Абрамовичу продать «Челси»
  • 08:34
    • Сигурдссон пока не хочет думать о переходе в ЦСКА
    «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» Футбол АПЛ. «МанСити» не справился с «Вулверхэмптоном», «Арсенал» обыграл «Вест Хэм»Обзор матчей третьего тура английской Премьер-лиги Вчера в 21:390
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Зенит» продолжит побеждать
  • 5.46
    •
  • 15:12
    • «Сибирь» дома проиграла «Химкам»
  • 13:53
    • Давид Луис: Если бы Конте остался в «Челси», то мне пришлось бы уйти в другой клуб
  • 13:14
    • «Оренбург» и «Краснодар» объявили стартовые составы
    Лука Йович Футбол Вундеркинды Бундеслиги. За кем стоит следить в этом сезонеТоп-10 самых перспективных игроков чемпионата Германии Вчера в 18:230
  • 08:07
    • Медведев — победитель турнира в Уинстон-Сейлеме
  • 13:03
    • Дальневосточное дерби завершилось вничью
  • 12:48
    • Егоров похвалил Турбина за работу на матче «Спартак» — «Динамо»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие