«Оренбург» и «Краснодар» победителя не выявили

Футболисты «Оренбурга»
ФК «Оренбург»
Автором первого гола встречи стал нападающий оренбуржцев Андрей Козлов, забивший на 22-й минуте. На 88-й минуте матча форвард Магомед-Шапи Сулейманов вырвал ничью для «быков».
После этой игры «Оренбург» набрал десять очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с семью баллами занимает пятое место.
В следующем туре 2 сентября «Оренбург» на выезде сыграет с московским «Динамо». «Краснодар» днем ранее встретится на своем поле со столичным «Локомотивом».
Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур
«Оренбург» — «Краснодар» — 1:1 (1:0)
Голы: Козлов, 22 (1:0). Сулейманов, 88 (1:1)«Оренбург»: Фролов, Сутормин, Ойеволе, Бегич, Сиваков, Терехов, Попович (Чуканов, 83), Мишкич, Афонин, Бреев (Чиркин, 86), Козлов (Кулишев, 67)«Краснодар»: Крицюк (Синицын, 26), Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес, Каборе, Мамаев, Жигулев (Сулейманов, 66), Классон, Игнатьев, Вандерсон Масиэл (Куэва, 63)Предупреждения: Спаич, 44. Каборе, 57. Стоцкий, 66