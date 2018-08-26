«Оренбург» и «Краснодар» победителя не выявили

В поединке пятого тура российской Премьер-лигисыграл вничью с— 1:1 (1:0).

Автором первого гола встречи стал нападающий оренбуржцев Андрей Козлов, забивший на 22-й минуте. На 88-й минуте матча форвард Магомед-Шапи Сулейманов вырвал ничью для «быков».

После этой игры «Оренбург» набрал десять очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с семью баллами занимает пятое место.

В следующем туре 2 сентября «Оренбург» на выезде сыграет с московским «Динамо». «Краснодар» днем ранее встретится на своем поле со столичным «Локомотивом».