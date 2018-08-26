Нобоа: Сейчас все силы и мысли о реабилитации

Полузащитник «Зенита»после операции, прошедшей 24 августа в Барселоне, поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Операция слава Богу прошла успешно! Спасибо всем за сообщения и поддержку которую вы мне оказываете! Сейчас все силы и мысли о реабилитации», — написал он в Твиттере.

Напомним, что Нобоа получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава в матче чемпионата России с «Уралом» (4:1). Ожидается, что общий срок восстановления составит шесть месяцев.

La operación salió todo muy bien Gracias a Dios y los doctores gracias a todos por sus mensajes de apoyo ahora ya pensar en mi rehabilitación/Операция слава Богу прошла успешно! Спасибо всем за сообщения и поддержку которую вы мне оказываете!Сейчас все силы и мысли о реабилитации pic.twitter.com/VSYtiPfD18 — cristhian noboa (@cristhian_noboa) 26 августа 2018 г.

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