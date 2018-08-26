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    «Челси» вырвал победу у «Ньюкасла» благодаря автоголу

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    Лондонский «Челси» одержал гостевую победу над «Ньюкаслом» (2:1) в матче 3-го тура чемпионата Англии по футболу.

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    Счет в матче был открыт на 76-й минуте, когда в ворота «сорок» был назначен пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Эден Азар.

    На 83-й минуте хозяева открылись. Прошла подача Йедлина справа на ближний угол вратарской, Хоселу головой шикарно пробил под перекладину рикошетом от перчатки вратаря.

    «Челси» вырвал победу на 87-й минуте. Виллиан забросил мяч к лицевой, последовала скидка Жиру головой на Алонсо, удар которого привел к голевому рикошету от ноги защитника хозяев Деандре Йедлина.

    После этого матча «Челси» с 9 очками на 2-м месте, а «Ньюкасл» на 16-м месте с 1 очком. 0

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