«Челси» вырвал победу у «Ньюкасла» благодаря автоголу

Лондонскийодержал гостевую победу над(2:1) в матче 3-го тура чемпионата Англии по футболу.

Счет в матче был открыт на 76-й минуте, когда в ворота «сорок» был назначен пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Эден Азар.

На 83-й минуте хозяева открылись. Прошла подача Йедлина справа на ближний угол вратарской, Хоселу головой шикарно пробил под перекладину рикошетом от перчатки вратаря.

«Челси» вырвал победу на 87-й минуте. Виллиан забросил мяч к лицевой, последовала скидка Жиру головой на Алонсо, удар которого привел к голевому рикошету от ноги защитника хозяев Деандре Йедлина.

После этого матча «Челси» с 9 очками на 2-м месте, а «Ньюкасл» на 16-м месте с 1 очком. 0