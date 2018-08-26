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    «Фулхэм» — «Бёрнли». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Фулхэм — Бёрнли. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (26.08.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Фулхэм Бернли Календарь АПЛ
    В 18:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Фулхэм» — «Бёрнли».

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    Составы команд:

    «Фулхэм»: Marcus Bettinelli, Denis Odoi, K.McDonald, Александар Митрович, T.Cairney, Андре Шюррле, Luciano Vietto, Maxime Le Marchand, Тимоти Фосу-Менса, Joe Bryan, Michael Seri.

    «Бёрнли»: Мэттью Лоутон, Джек Корк, James Tarkowski, Бен Ми, Johann Gudmundsson, C.Wood, Джеффри Хендрик, Ashley Westwood, Джо Харт, Стивен Уорд, Аарон Леннон.

    Предыдущий матч соперников: «Престон Норт Энд» — «Фулхэм» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Бёрнли» со счетом 0:3. 0

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