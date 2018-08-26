Фулхэм — Бёрнли. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (26.08.2018)

Составы команд:
«Фулхэм»: Marcus Bettinelli, Denis Odoi, K.McDonald, Александар Митрович, T.Cairney, Андре Шюррле, Luciano Vietto, Maxime Le Marchand, Тимоти Фосу-Менса, Joe Bryan, Michael Seri.
«Бёрнли»: Мэттью Лоутон, Джек Корк, James Tarkowski, Бен Ми, Johann Gudmundsson, C.Wood, Джеффри Хендрик, Ashley Westwood, Джо Харт, Стивен Уорд, Аарон Леннон.
Предыдущий матч соперников: «Престон Норт Энд» — «Фулхэм» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бёрнли» со счетом 0:3. 0