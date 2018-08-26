Давид Луис: Если бы Конте остался в «Челси», то мне пришлось бы уйти в другой клуб

Защитникотметил, что покинул бы клуб, если бы его продолжал возглавлять

«Прошлый сезон был не самым лучшим в плане футбола, но я научился многому в личностном и человеческом плане. Всегда здорово выходить на поле. Иногда нужно оставаться терпеливым, позаботиться о теле и извлечь уроки на будущее. Для меня это было здорово.

В прошлом сезоне у меня было время поправить здоровье. Много раз играл с болью и никогда не отказывался. Было приятно отдохнуть и почувствовать себя бодро.

Если бы предыдущий тренер остался, возможно, мне пришлось бы уйти в другой клуб. Но я здесь и счастлив», — цитирует Луиса Sky Sports.

В текущем сезоне 31-летний бразилец провел три матча за «синих». 0