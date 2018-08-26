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    «Боруссия Д» — «РБ Лейпциг»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Боруссия Д — РБ Лейпциг: смотреть онлайн, прямая трансляция (26.08.2018)

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    В 19:00 в футбольной Бундеслиге начнётся матч «Боруссия Д» — «РБ Лейпциг».

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    Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Боруссия Д» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Боруссия Д»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Боруссия Д» — «РБ Лейпциг». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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