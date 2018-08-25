Вулверхэмптон — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (25.08.2018)

Составы команд:
«Вулверхэмптон»: M.Doherty, Райан Беннетт, Рубен Невеш, Рауль Хименес, Элдер Кошта, Руй Патрисиу, Willy Boly, Conor Coady, Diogo Jota, Jonny Castro, Жоау Моутиньо.
«Манчестер Сити»: Кайл Уокер, Венсан Компани, Рахим Стерлинг, Ilkay Gundogan, Серхио Агуэро, Эмерик Лапорт, Бернарду Силва, Давид Сильва, Бенжамен Менди, Фернандиньо, Ederson.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 1:2. 0