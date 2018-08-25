«Спартак» удержал победу над «Динамо»

Фрагмент матча
«Спартак»
Уже на 5-й минуте в ворота «Динамо» был назначен пенальти — Шуньич в собственной штрафной снёс Зе Луиша. Одиннадцатиметровый забил Квинси Промес.
На 14-й минуте «Спартак» удвоил преимущество. Подача с углового прошла у Самедова — Мельгарехо выпрыгнул выше всех и головой вогнал мяч под перекладину.
Отквитать один мяч динамовцам удалось на 82-й минуте. Рыков со своей половины поля запустил «парашют» за шиворот Макисменко. Голкипер далеко вышел из ворот и не сумел поймать мяч.
«Спартак» с 13 очками возглавляет таблицу, а «Динамо» с 6 очками на 7-м месте.
РПЛ. 5-й тур
«Спартак» (Москва) — «Динамо М» (Москва) — 2:1 (2:0)
Голы: Промес, 7 — с пенальти (1:0). Мельгарехо, 14 (2:0). Рыков, 82 (2:1)«Спартак» (Москва): Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Мельгарехо, Самедов (Тимофеев, 74), Фернанду, Зобнин, Глушаков (Попов, 61), Промес, Зе Луиш (Луиз Адриану, 87)«Динамо» (Москва): Шунин, Козлов (Хольмен, 19), Рыков, Шуньич, Рауш (Морозов, 87), Черных, Тетте, Соу, Панченко (Марков, 67), Жоаузинью, ЛуценкоПредупреждения: Рыков, 26. Соу, 34. Рассказов, 42. Тетте, 49. Зобнин, 64. Луиз Адриану, 90+4