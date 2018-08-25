Шейдаев не будет праздновать, если забьет «Зениту»

Новичок «Крыльев Советов»признался, что переход в самарский клуб стал шагом вперед в его карьере.

22-летний воспитанник «Зенита» последние два года провел в «Трабзонспоре».

«Главное — выйти на новый, высокий уровень. Для меня переход в "Крылья Советов" — шаг вперед. Я перешел в хороший клуб с богатой историей. Буду много работать, чтобы помочь своей новой команде. Задача — как можно больше играть и двигаться вперед.

Отмечу очень хорошую атмосферу на новом стадионе в Самаре. Красивая, большая, современная арена! Знаю, что к чемпионату мира построили несколько новых стадионов. Это очень хорошо! И футболистам приятнее играть, и болельщики комфортнее себя чувствуют.

После окончания контракта с "Зенитом" мне очень хотелось уехать в Европу. Я это сделал и ни о чем не жалею. Сказать, что у меня в "Трабзоне" было что-то сверхъестественное, не могу, но зато я приобрел бесценный опыт, который мне непременно пригодится в будущем.

Мне нравилась Турция и ее чемпионат. Все было на самом высоком уровне: игры, болельщики, поля. Проблемы крылись лишь в руководстве клубов. И не один я вам об этом скажу. В остальном, повторюсь, было все нормально.

Я люблю "Зенит" и на игры с ним выйду с особыми чувствами. Буду ли праздновать, если доведется забить "Зениту"? Нет», — приводит слова Шейдаева «Спорт день за днем». 0