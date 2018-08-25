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    «ПСЖ» — «Анже»: онлайн-трансляция начнется в 18:00

    ПСЖ — Анже: смотреть онлайн, прямая трансляция (25.08.2018)

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Анже Календарь Лиги 1
    В 18:00 в Лиге 1 начнётся матч «ПСЖ» — «Анже».

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    Последний матч между собой: «Енисей» — «Сочи» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «ПСЖ»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «ПСЖ» — «Анже». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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