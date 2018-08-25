Парфенов: В перерыве пришлось добавить мужской разговор

Главный тренерпрокомментировал домашнюю победу над(2:1) в матче 5-го тура РПЛ.

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В ходе встречи хозяева уступали в счете, но смогли переломить ситуацию в свою пользу.

«Все эмоции оставил там. Ребята — молодцы, дотерпели. Тяжелый матч, после пропущенного гола поломалась игра. Ребята переживали, но сделали поправки в перерыве плюс пришлось добавить мужской разговор. Вышли, исправили ситуацию, забили второй мяч. Поздравляю болельщиков с победой — они, наверное, в первую очередь ее заслужили.

Иванов — наш президент, и он всегда с нами. Он с нами и когда находится на скамейке, и даже когда его там нет. Сегодня, кажется, он был в раздевалке», — цитирует Парфенова «Чемпионат». 0