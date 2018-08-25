Норвич Сити — Лидс (25.08.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Норвич Сити» — «Лидс» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Норвич Сити»).

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