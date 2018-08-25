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    «Монпелье» — «Сент-Этьен»: онлайн-трансляция начнется в 21:00

    Монпелье — Сент-Этьен: смотреть онлайн, прямая трансляция (25.08.2018)

    Лига 1 Футбол Франции Монпелье Сент-Этьен Календарь Лиги 1
    В 21:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «Монпелье» — «Сент-Этьен».

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    Последний матч между собой: «Монпелье» — «Сент-Этьен» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Монпелье»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Монпелье» — «Сент-Этьен». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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