Вратарь «Рубина»: «Надо было остановиться и Чалов пробил бы в меня

Голкипер казанского «Рубина»после матча с(1:1) прокомментировал свой дебют в новой команде.

«Известно, что дебютирую, было за несколько дней. Сослан (Джанаев) сначала занимался индивидуально, но потом тренеры сказали, чтобы я готовился к игре.

Дебют оценю в целом неплохо. Хотелось бы лучше: сыграть на ноль и победить ЦСКА. Но не хватило. Может быть, я ошибся.

Я посчитал, что защитник не успевает и побежал, не смог вовремя остановиться, тогда бы Чалов просто в меня бы пробил. Буду исправляться и работать на тренировках.

Для меня каждый матч принципиальный. Просто надо выходить и приносить пользу своему клубу и побеждать в каждом матче. Виталий Витальевич Кафанов и Сергей Викторович Козко очень помогают, их советы в тренировках и игре мне очень помогают. Буду стараться прогрессировать.

Партнеры поблагодарили за спасение в концовке. Подошли и сказали спасибо», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0