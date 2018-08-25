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    Вратарь «Рубина»: «Надо было остановиться и Чалов пробил бы в меня

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    Голкипер казанского «Рубина» Иван Коновалов после матча с ЦСКА (1:1) прокомментировал свой дебют в новой команде.

    Иван Коновалов
    Иван Коновалов
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    «Известно, что дебютирую, было за несколько дней. Сослан (Джанаев) сначала занимался индивидуально, но потом тренеры сказали, чтобы я готовился к игре.

    Дебют оценю в целом неплохо. Хотелось бы лучше: сыграть на ноль и победить ЦСКА. Но не хватило. Может быть, я ошибся.

    Я посчитал, что защитник не успевает и побежал, не смог вовремя остановиться, тогда бы Чалов просто в меня бы пробил. Буду исправляться и работать на тренировках.

    Для меня каждый матч принципиальный. Просто надо выходить и приносить пользу своему клубу и побеждать в каждом матче. Виталий Витальевич Кафанов и Сергей Викторович Козко очень помогают, их советы в тренировках и игре мне очень помогают. Буду стараться прогрессировать.

    Партнеры поблагодарили за спасение в концовке. Подошли и сказали спасибо», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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