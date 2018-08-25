Хохлов: Грубые ошибки в начале матча определили исход

Главный тренер «Динамо»посетовал на ошибки в матче 5-го тура премьер-лиги со(1:2).

«Грубые ошибки в начале матча во многом предопределили исход. Трудно играть со "Спартаком" и рассчитывать на положительный результат, когда ты сразу же получаешь два мяча.

Понимаю, что отыгрывали прежде и два мяча, но это тяжело. Ошибкам нет объяснения. Первый гол привез Тони Шуньич. Второй — стандарт. Мы знали, что на стандартах "Спартак" играет хорошо.

После такого начала сложно вернуться в игру. Наверное, в перерыве поговорили, выдохнули и смогли все-таки показать достойный футбол после перерыва.

Мы изначально давали установку создавать преимущество на флангах и полуфлангах. Естественно, учитывали, что у "Спартака" Рассказов не так много играет, поэтому дополнительный футболист на его бровку тоже смещался», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Тренер также прокомментировал посвященный ему болельщиками баннер со словами: «Игрок, капитан, тренер. Руки прочь от Димы Хохлова!»

«Видел баннер. С чем он связан? Можно, я оставлю этот вопрос без комментариев?», — заявил он. 0