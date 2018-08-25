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    Камболов: «Рубин» с каждой игрой выглядит все лучше и лучше

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    Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов подвел итоги матча 5-го тура Чемпионата России с ЦСКА (1:1).

    Руслан Камболов
    Руслан Камболов
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    «Игра была боевая, поэтому результат наверное закономерный. По самоотдаче игроков вопросов, думаю, быть не должно. Что-то получалось, что-то нет. Болельщикам, надеюсь, игра понравилась.

    "Рубин" опять слабо провел начало второй половины. Не знаю, почему все время так происходит. Мы это обсуждаем, но каждый должен подумать, что делает неправильно.

    Установки играть на удержание не было. Мы наоборот стараемся играть агрессивно, контролировать мяч. Но и ЦСКА тоже начал действовать по-другому.

    Результат на старте сезона, возможно, мог быть и получше, но по самоотдаче, думаю, вопросов нет. Считаю, с каждой игрой выглядим все лучше и лучше. В таблицу пока не смотрим, надо разбирать каждого соперника и выходить побеждать.

    Второй матч подряд команда чуть не пропустила на последних минутах. Всегда об этом говорим. Все говорят о прошлогоднем синдроме, но мы стараемся не зацикливаться на этом. Значит, либо концентрации не хватает, либо не заслуживаем победы и ничьи. Надо делать выводы.

    Коновалов сыграл первый матч за "Рубин" уверенно. В моменте с голом не знаю, была ли там ошибка. Если пропустили, значит мы все ошиблись. А так, хочу поздравить его с дебютом, пусть продолжает в том же духе», — приводит слова игрока клубная пресс-служба. 0

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