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    Отец Азара засомневался в переходе сына в «Реал»

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    Тьерри Азар, отец полузащитника «Челси» Эдена Азара, рассказал о ситуации с возможным переходом сына в «Реал».

    Эден Азар
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    «Не могу сказать, почему все сорвалось. Не потому, что я не хочу, а потому, что я не знаю.

    Возможно, сейчас у них политика давать шанс молодежи. Следующим летом у Эдена пойдет последний год по контракту, но, возможно, что он так никогда и не окажется в "Реале".

    Возможно, если бы Зидан остался в "Реале", все бы сложилось по-другому. С другой стороны, у него были свои причины уйти», — цитирует Азара-старшего Hiet Nieuwsblad.

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