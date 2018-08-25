Отец Азара засомневался в переходе сына в «Реал»

Эден Азар
goal.com
«Не могу сказать, почему все сорвалось. Не потому, что я не хочу, а потому, что я не знаю.
Возможно, сейчас у них политика давать шанс молодежи. Следующим летом у Эдена пойдет последний год по контракту, но, возможно, что он так никогда и не окажется в "Реале".
Возможно, если бы Зидан остался в "Реале", все бы сложилось по-другому. С другой стороны, у него были свои причины уйти», — цитирует Азара-старшего Hiet Nieuwsblad.
Напомним, что летом Азар в составе сборной Бельгии занял третье место на чемпионате мира. 0