Каррера: Ошибки совершает даже самый сильный вратарь в мире

Главный тренер «Спартака»после победы над «Динамо» (2:1) в пятом туре российской премьер-лиги (РПЛ) поддержал вратаря красно-белых

20-летний игрок прервал четырехматчевую серию без пропущенных мячей в лиге, пропустив от Владимира Рыкова с центра поля.

«Последние 20 минут мы сели, прекратили прессинговать, и защитники "Динамо" стали забрасывать мяч высоко, прямо в нашу штрафную. Мы же плохо контролировали мяч.

Естественно, при счете 2:0, если не забиваешь третий, а пропускаешь, это затрудняет концовку. Как исправить? Нужно работать и объяснять ребятам, как действовать в подобных ситуациях.

Возможно, еще имеет место психологический блок, учитывая воспоминания о некоторых матчах прошлого сезона. Когда не получается прессинговать — это не вина нападающих или полузащитников, а всей команды. Даже защитников, который не поджимают.

Да, потихоньку у нас получается то, что мы отрабатываем на тренировках. Но нужно уметь это выполнять все 90 минут, до самого конца.

Что касается Максименко — думаю, это ошибки, которые совершает любой вратарь — даже самый сильный в мире. Они не связаны ни с возрастом, ни с опытом. Даже вратарь "Ливерпуля" ошибся в финале Лиги чемпионов, хотя не был новичком. Бывает, случается.

Самое главное, чтобы Максименко не слушал комментарии о том, что он "неопытный и не может играть". Он должен расти. Если мы начнем поливать его после каждой ошибки и говорить о том, что должен играть Селихов, когда вернется, — значит, убивать уверенность в человеке.

Думаю, команда поняла, что именно нужно делать для победы. Осознала, что легких матчей не бывает, всегда нужно выкладываться на 150 процентов, даже при счете 2:0 или 3:0. Пока не раздастся финальный свисток. Никто ничего не дарит — ни в футболе, ни в жизни. Нужно самому брать это.

Я не мог ничего сказать ребятам даже после ПАОК — команда выложилась полностью, играя в меньшинстве 70 минут. Это правильный настрой. Спартаковский», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0