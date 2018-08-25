Бердыев: Во втором тайме ребята хотели сохранить счет

Главный тренер «Рубина»подвел итоги матча 5-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1).

«Два разных тайма. Во втором тайме ребята хотели сохранить счет, неоправданно опускались. В целом, думаю, результат закономерен — могли пропустить, могли и забить.

Что касается обороны — есть новые игроки в центральной зоне, требуется время.

Иван Коновалов в целом неплохо отстоял. Есть какое-то удовлетворение от его игры. Про пропущенный гол сложно сейчас говорить, потому что снизу я не видел расстояние до нападающего.

Надеемся, что Цаллагов к следующей игре подойдет, хотя это вопрос. Байрамян пропускает игру с "Ростовом" в любом случае», — приводит слова Бердыева пресс-служба казанской команды. 0