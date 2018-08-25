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    «Арсенал» — «Вест Хэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Арсенал — Вест Хэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (25.08.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Вест Хэм Календарь АПЛ
    В 17:00 в АПЛ начнётся матч «Арсенал» — «Вест Хэм».

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    Составы команд:

    «Арсенал»: Петр Чех, Эктор Бельерин, Sokratis, Henrikh Mkhitaryan, Аарон Рэмзи, Пьер-Эмерик Обамеянг, Алекс Ивоби, Начо Монреаль, Шкодран Мустафи, Matteo Guendouzi, Гранит Джака.

    «Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Fabian Balbuena, Марко Арнаутович, Фелипе Андерсон, Роберт Снодграсс, Карлос Альберто Санчес, Джек Уилшир, Issa Diop, Ryan Fredericks, Артур Масуаку, Майкл Антонио.

    Предыдущий матч соперников: «Арсенал» — «Вест Хэм» 4:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Хэм» со счетом 1:2. 0

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