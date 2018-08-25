Арсенал — Вест Хэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (25.08.2018)

Составы команд:
«Арсенал»: Петр Чех, Эктор Бельерин, Sokratis, Henrikh Mkhitaryan, Аарон Рэмзи, Пьер-Эмерик Обамеянг, Алекс Ивоби, Начо Монреаль, Шкодран Мустафи, Matteo Guendouzi, Гранит Джака.
«Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Fabian Balbuena, Марко Арнаутович, Фелипе Андерсон, Роберт Снодграсс, Карлос Альберто Санчес, Джек Уилшир, Issa Diop, Ryan Fredericks, Артур Масуаку, Майкл Антонио.
Предыдущий матч соперников: «Арсенал» — «Вест Хэм» 4:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Хэм» со счетом 1:2. 0