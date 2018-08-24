Вальверде: Я бы не хотел, чтобы из-за системы VAR тормозился темп игры

Главный тренер «Барселоны»выразил надежду, что в будущем темп игры не будет падать из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Напомним, что система ВАР будет использоваться в Примере начиная с текущего сезона.

«Есть ощущение, что VAR и технологии должны прийти нам на помощь, особенно по части правильной трактовки эпизодов в штрафной площади. Однако мы пока не знаем, какие последствия это вызовет.

Я бы не хотел, чтобы из-за системы VAR прерывался темп игры. Прелесть футбола — в его высоком темпе и минимуме остановок в ходе матчей.

Безусловно, арбитрам нужна помощь, но это не должно решительным образом повлиять на скорость игры.

Знаю, что всё внимание уделено штрафной площади, но в финале ЧМ-2018 сборная Франции заработала штрафной, которого не было, и этот момент стал одним из решающих в матче.

Так что же важнее? Я не знаю, потому что так же жду, чтобы увидеть, к чему это всё приведёт, — приводит слова тренера Sportbox.ru. 0