«Милан» сравнил своего нового капитана команды с Нестой

«Милан» на своем официальном сайте объявил о назначении защитникановым капитаном команды.

Алессио Романьоли skysports.com 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

23-летний футболист перенял капитанскую повязку «россонери» у полузащитника Риккардо Монтоливо.

В официальном клубном пресс-релизе «Милан» сравнил Романьоли с Алессандро Нестой.

«В течении двух самых сложных летних месяцев Алессио Романьоли оставался нашим единственным светом в конце туннеля. Он очень популярен среди болельщиков, к нему прислушиваются в раздевалке.

Не ставя под сомнение то, каким был Алессандро на поле, Алессио в равной степени хладнокровен, сдержан, серьезен и беспристрастен вне поля, как и Неста.

Это не техническое сравнение, а личностное. Именно поэтому переход капитанской повязки к Романьоли — позитивный момент», — говорится в сообщении. 0