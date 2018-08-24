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    «Милан» сравнил своего нового капитана команды с Нестой

    Милан Серия A Футбол Италии Календарь Серии А
    «Милан» на своем официальном сайте объявил о назначении защитника Алессио Романьоли новым капитаном команды.

    Алессио Романьоли
    Алессио Романьоли
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    23-летний футболист перенял капитанскую повязку «россонери» у полузащитника Риккардо Монтоливо.

    В официальном клубном пресс-релизе «Милан» сравнил Романьоли с Алессандро Нестой.

    «В течении двух самых сложных летних месяцев Алессио Романьоли оставался нашим единственным светом в конце туннеля. Он очень популярен среди болельщиков, к нему прислушиваются в раздевалке.

    Не ставя под сомнение то, каким был Алессандро на поле, Алессио в равной степени хладнокровен, сдержан, серьезен и беспристрастен вне поля, как и Неста.

    Это не техническое сравнение, а личностное. Именно поэтому переход капитанской повязки к Романьоли — позитивный момент», — говорится в сообщении. 0

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