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    Умер легендарный игрок «Спартака» Парамонов

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    Ветеран «Спартака» Алексей Парамонов скончался в возрасте 93 лет, передает ТАСС.

    Алексей Парамонов
    Алексей Парамонов
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    Ранее сообщалось, что здоровье Парамонова серьезно ухудшилось. У него отказали ноги, упало зрение, заболели внутренние органы. После ряда процедур медики давали неутешительный прогноз. Тем не менее он был выписан из больницы в четверг, а в ночь с пятницы на субботу ему стало хуже.

    В 1956 году Парамонов завоевал олимпийское золото в составе сборной СССР. В составе «Спартака» он четырежды становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды — обладателем Кубка страны (1950, 1958).

    В общей сложности он провел за «красно-белых» 302 матча и забил 73 гола. 0

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