Моуринью заявил о нормальных взаимоотношениях с Вудвордом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»опроверг информацию о конфликте с вице-президентом клуба

Слухи усилились после того, как «красные дьяволы» потерпели поражение от «Брайтона» (2:3).

«Я не знаю и 10 процентов того, что пишут журналисты, поэтому вы обращаетесь не по адресу.

Нормальные ли у нас с Вудвордом взаимоотношения? Конечно, никаких проблем нет», — цитирует португальца BBC.

В третьем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом». Игра состоится в понедельник, 27 августа. Болельщики «красных дьяволов» перед игрой планируют провести акцию протеста, направленную против руководства клуба. 0