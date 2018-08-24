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    «Леганес» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция начнется в 23:15

    Леганес — Реал Сосьедад: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.08.2018)

    Примера Футбол Испании Леганес Реал Сосьедад Календарь Примеры
    В 23:15 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Леганес» — «Реал Сосьедад».

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    Последний матч между собой: «Амьен» — «Метц» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Леганес» — «Реал Сосьедад». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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  • Прогноз
  • «Леганес» — «Реал Сосьедад»
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  • Сегодня в 23:15
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