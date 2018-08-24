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    Кака не считает Месси и Роналду главными претендентами на «Золотой мяч»

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    Бывший футболист сборной Бразилии Кака поделился мнением о предстоящей борьбе за «Золотой мяч».

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    «Кто получит награду? Хочу отметить достижения Модрича в этом году. Ему удалось выиграть Лигу чемпионов и выйти в финал чемпионата мира. Это футболист, который способен устроить на поле настоящее шоу и руководить действиями партнеров.

    Не менее талантлив и Мбаппе, но у него впереди долгий путь. Считаю, что именно за ним — будущее футбола», — цитирует Кака издание AS.

    Стоит отметить, что именно Кака получил последний «Золотой мяч» в 2007 году, после чего награда доставалась исключительно Лионелю Месси и Криштиану Роналду. 0

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