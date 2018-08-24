ЦСКА взял на игру с «Рубином» 19 футболистов

Абель Эрнандес
ПФК ЦСКА
На игру тренерский штаб «красно-синих» взял 19 футболистов:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.
Защитники: Марио Фернандес, Никита Чернов, Хёрдур Магнуссон, Родриго Бекао, Наир Тикнизян.
Полузащитники: Кристиян Бистрович, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Тимур Пухов.
Нападающие: Абель Эрнандес, Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов, Виталий Жиронкин.
Вместе с основной командой в столицу Татарстана вылетела и молодежка. 0