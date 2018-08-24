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    ЦСКА взял на игру с «Рубином» 19 футболистов

    ЦСКА Рубин РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Московский ЦСКА вылетел в Казань, где 25 августа проведет матч пятого тура чемпионата России с местным «Рубином», сообщает пресс-служба клуба.

    Абель Эрнандес
    Абель Эрнандес
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    На игру тренерский штаб «красно-синих» взял 19 футболистов:

    Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

    Защитники: Марио Фернандес, Никита Чернов, Хёрдур Магнуссон, Родриго Бекао, Наир Тикнизян.

    Полузащитники: Кристиян Бистрович, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Тимур Пухов.

    Нападающие: Абель Эрнандес, Тимур Жамалетдинов, Фёдор Чалов, Виталий Жиронкин.

    Вместе с основной командой в столицу Татарстана вылетела и молодежка. 0

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