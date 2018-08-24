Бышовец: Замены Семака серьезно повлияли на результат

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпионпрокомментировал домашнюю победунад(3:1) в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

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«Дзюба своей игрой повлиял на окончательный результат, сумел забить мяч. Поучаствовал и во втором голе, сыграв достаточно нестандартно, когда обыграл защитника, пробил, но угодил в штангу. О Дзюбе можно говорить, как о лучшем игроке матча с "Мольде". Хотя в целом я бы отметил, что "Зенит", оказавшись в сложной ситуации, вновь сумел превратить неудачно складывавшийся матч в победный. Этот факт — самый важный сегодня.

Отмечу, что у Семака нет шараханий при принятии решений, замены, которые он сделал, серьёзно повлияли на результат. Структура нынешнего "Зенита" выстроена таким образом, что тренер умеет играть на лучших качествах футболистов. Отмечу также вклад Роберта Мака в победу, слежу за ним ещё со времен выступлений за ПАОК. Он вновь, как и в матче с минским "Динамо", сумел добавить агрессии и скорости "Зениту", — цитирует Бышовца "Чемпионат". 0