«Динамо» вполне может отобрать очки у «Спартака», уверен Билялетдинов

Российский тренерподелился мнением о предстоящем матче 5-го тура чемпионата России между

«Московское "Динамо" вполне может отобрать очки у "Спартака". Красно-белые пока только отлаживают свою игру.

Футболисты находятся в разной степени готовности, плюс пришли новички. Люди "переваривают" полученные на сборах нагрузки. Так что всё возможно.

Неслучайно ведь подопечные Массимо Карреры не сумели пройти ПАОК в квалификации Лиги чемпионов.

Считаю, в этом есть доля закономерности. Красно-белые не выглядят непробиваемой командой. Есть проблемы, которые мне как тренеру видны.

У "Спартака" могут возникать сложности при передачах в штрафную с флангов. Мы все это видели во время первой игры с ПАОК. Динамовцы наверняка тоже её смотрели.

В таких ситуациях красно-белые не всегда безупречно действуют в центральной зоне у собственных ворот. Есть проблемы и в опорной зоне.

Поэтому у бело-голубых вполне могут проходить дальние удары, в частности у Кирилла Панченко, который силён в этом компоненте.

Да, "Спартак" не пропускает в чемпионате страны уже 360 минут, но все серии рано или поздно заканчиваются. У "Динамо" будут шансы собственноручно её прервать», — передает слова специалиста RT.

Встреча состоится 25 августа на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени. 0