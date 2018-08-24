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    «Бавария» — «Хоффенхайм»: онлайн-трансляция начнется в 21:30

    Бавария — Хоффенхайм (24.08.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Бундеслига Футбол Германии Бавария Хоффенхайм 1899 Календарь Бундеслиги
    В 21:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч «Бавария» — «Хоффенхайм».

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    Последний матч между собой: «Бавария» — «Хоффенхайм» 5:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Хоффенхайм»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Бавария» — «Хоффенхайм». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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