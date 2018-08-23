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    Заболотный: «Зенит» отыгрывается и выигрывает, это хорошая тенденция

    Зенит Лига Европы Футбол России
    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал домашнюю победу над «Мольде» (3:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

    Антон Заболотный
    Антон Заболотный
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    В этой встрече форвард отметился голом и результативной передачей.

    «Сейчас отличные ощущения — отыгрались и выиграли. Мы идем своей дорогой, хорошо играем и получаем отличный результат. Будем так продолжать — всё будет хорошо.

    Насколько сложно входить в такую игру? Тут 50 на 50 — либо получится, либо нет. Главное, отдаваться и пробовать отыгрываться, выигрывать.

    К сожалению, пропускаем голы из-за своих ошибок, но хорошая тенденция — мы отыгрываемся и выигрываем. Будем так продолжать, будем работать над ошибками — всё будет хорошо.

    По последним играм видно, что пропущенный гол — это для нас не сильная проблема. Но надо исправлять ошибку и работать над ней. Этим будем заниматься в ближайшие дни», — сказал Заболотный в эфире телеканала «Матч». 0

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