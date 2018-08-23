Усманов вложил в «Пахтакор» около 20 миллионов долларов

Российский бизнесменвложил в узбекский «Пахтакор» около 20 миллионов долларов.

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Об этом стало известно после выхода документального фильма на телеканале «Узбекистан 24».

«Я горжусь тем, что я узбек, что это моя родная земля, и все, чем я могу быть полезным для Узбекистана, я готов в любую минуту сделать», — заявил Усманов в фильме.

Главный тренер «Пахтакора» Шота Арвеладзе поблагодарил Усманова за помощь.

«В этом году команда "Пахтакор" всех радует, благодаря Алишеру Бурхановичу изменилось практически все: менеджмент, тренеры, философия», — рассказал Арвеладзе.

Кроме того, в фильме рассказывается, что в ближайшие годы арена стадиона в Ташкенте будет модернизирована, стоимость проекта оценивается в 100 миллионов долларов.

Ранее Усманов продал свою долю в лондонском «Арсенале». 0