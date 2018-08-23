Сульшер: Сложно защищаться против Дзюбы

Главный тренер «Мольде» Уле-Гуннар Сульшер высказал мнение о поражении от «Зенита» в матче квалификации Лиги Европы — 1:3.

«Последний гол, конечно, совсем выбил нас из колеи. Дома мы играем на искусственном газоне, показываем там немного другой футбол.

Сложно защищаться в своей штрафной против таких футболистов, как Дзюба, и нужно в этой зоне показывать лучшие качества.

Последние 20-25 минут соперник показал очень сильную игру: и Дзюба, и Заболотный. Против таких футболистов трудно защищаться.

Отличная атмосфера, особенно когда "Зенит" забивал голы. Помню эти ощущения, которые я испытывал будучи игроком. Но наши футболисты были рады сыграть на такой большой арене.

Против Дзюбы сложно защищаться в каком бы стиле вы ни играли. Сказалось и то, что мы сыграли на натуральном газоне», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0