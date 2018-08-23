ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимоти ВеаВундеркинды Лиги 1. Ровесники Мбаппе, готовящиеся к резкому взлету
  • 20:53
    • «Зенит» одержал волевую победу над «Мольде»
  • 21:53
    • «Селтик» сыграл вничью с «Судувой», «Севилья» одолела «Сигму»
  • 21:10
    • «Рейнджерс» и «Уфа» огласили составы
  • 20:41
    • Белорусы перестанут быть легионерами в российском футболе
  • 17:52
    • Отец Кутепова намекнул на желание сына переподписать контракт со «Спартаком»
    Все новости спорта

    Сульшер: Сложно защищаться против Дзюбы

    Лига Европы Зенит Футбол России
    Главный тренер «Мольде» Уле-Гуннар Сульшер высказал мнение о поражении от «Зенита» в матче квалификации Лиги Европы — 1:3.

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Последний гол, конечно, совсем выбил нас из колеи. Дома мы играем на искусственном газоне, показываем там немного другой футбол.

    Сложно защищаться в своей штрафной против таких футболистов, как Дзюба, и нужно в этой зоне показывать лучшие качества.

    Последние 20-25 минут соперник показал очень сильную игру: и Дзюба, и Заболотный. Против таких футболистов трудно защищаться.

    Отличная атмосфера, особенно когда "Зенит" забивал голы. Помню эти ощущения, которые я испытывал будучи игроком. Но наши футболисты были рады сыграть на такой большой арене.

    Против Дзюбы сложно защищаться в каком бы стиле вы ни играли. Сказалось и то, что мы сыграли на натуральном газоне», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Тренерские команды. Сульшер и Джеррард приедут в Россию
  • 18/08/2018 в 11:51
    •
  • Прогноз
  • «Леганес» — «Реал Сосьедад»
  • 1,66
  • Завтра в 23:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Арсенал» без Дзюбы сдержать «Ростов»?
  • «Арсенал» Тула — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Каким получится старт «Баварии» Ковача в Бундеслиге?
  • «Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 1,78
    •
  • Поединок будет «живым»
  • «Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Моуринью давно изменился, но «МЮ» это не нравитсяВ «Манчестер Юнайтед» сложилась ситуация, при которой главный тренер не получает тех игроков, которые необходимы ему прямо сейчас Вчера в 14:240
  • 14:10
    • Агент игрока «Гамбурга» рассказал об интересе «Зенита»
  • 13:56
    • Экс-наставник «Анжи» претендует на пост главного тренера сборной Колумбии
  • 13:35
    • Футболисты Примеры выступили против матчей в Северной Америке
    «Ливерпуль» выиграл первые два матча и ни разу не пропустил Футбол «Ливерпуль» учится побеждать безобразноРеакция прессы на матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 21/08/2018 в 19:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Зенит» приблизится к групповому раунду ЛЕ
  • 3.03
    •
  • 22:58
    • «Базель» обыграл «Аполлон», «Олимпиакос» справился с «Бернли»
  • 22:50
    • Ерохин: Нужно действовать активнее с первых минут
  • 22:35
    • Дзюба: Победа — самое важное, а гол — это такой маленький бонус
    Гарри Уилсон Футбол Таланты Чемпионшипа. Кто может зажечь в новом сезоне?Топ-10 самых перспективных футболистов второго по статусу дивизиона английского футбола 21/08/2018 в 19:340
  • 13:21
    • Бывший игрок «Ювентуса» привлек внимание «Зенита»
  • 13:08
    • Назван ближайший соперник Лебедева
  • 22:11
    • Семак: В противостоянии с «Мольде» еще ничего не решено
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие