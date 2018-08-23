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    Семак: В противостоянии с «Мольде» еще ничего не решено

    Зенит Футбол России Лига Европы
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о первом матче квалификации Лиги Европы с «Мольде» (3:1), поддержке трибун и ответной встрече в Норвегии.

    Сергей Семак
    Сергей Семак
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    «В первом тайме тяжело втягивались в игру, и, к большому сожалению, пропустили. Так же было и в матче с "Уралом". Сложно возвращаться в игру эмоционально и физически, уступая в счете.

    Ребята молодцы — во втором тайме играли гораздо лучше, создавали моменты и хорошо, что смогли забить. Заслуженно победили, но жаль, что пропустили.

    Понимаем, откуда приходят мячи — практически единственный полумомент у наших ворот завершился пропущенным голом. Во втором тайме игроки "Мольде" хорошо контратаковали.

    В целом, это хорошая и крепкая команда, поэтому вдвойне почетно отыграться и одержать победу. Прекрасно понимаем, что это двухраундовое противостояние. Самый важный матч — ответный, и в нашем противостоянии еще ничего не решено.

    Вопрос покупок — не ко мне абсолютно. У нас достаточное количество футболистов на этой позиции, но ни один тренер в мире, и я в том числе, не откажется от усиления.

    Если у нас есть возможность взять более сильного футболиста, мы не откажемся. Сегодня это другие игроки, у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Играли в свою силу, довольны тем, как сыграли Краневиттер и Эрнани. Молодцы.

    Конечно, есть вариант чаще видеть Дзюбу и Заболотного на поле одновременно. Мы отталкиваемся и от своей игры, и от того, как действует соперник. Это зависит от многих факторов.

    Такой вариант возможен. Нужно понимать, против кого, как и когда играть. Руководствуемся и функциональным состоянием, и игровыми кондициями, и тем футболом, в который играет наш соперник.

    Что касается перелома, то характер имеет место быть. Потрясающая поддержка стадиона, болельщиков, отдельное им спасибо за то, что они всегда нас поддерживают, ходят в огромном количестве на стадион. Это приятно и добавляет сил.

    Соперник очень много обороняется, и естественно, что начинает уставать к концу матча, подсаживается функционально, начинает действовать ниже, и у нас появляется больше шансов.

    В конце игры вероятность забить всегда выше, поскольку количество тактических и технических ошибок возрастает в связи с усталостью футболистов.

    Конечно, поле влияет, дома и стены помогают. Команда привыкла играть на синтетическом газоне, в этом есть определенный плюс для них.

    Если взять статистику их выступлений в чемпионате, то дома они играют лучше, чем на выезде. Сложно сказать, с чем это связано.

    Еще раз повторюсь: симпатичная и крепкая команда. Уверен, нам будет очень сложно. Никакого серьезного преимущества у нас нет, будем готовиться к очень сложному поединку через неделю», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0

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