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    Денисов: Переход в «Крылья Советов» получился быстрым

    Крылья Советов РПЛ Футбол России Локомотив Календарь РФПЛ
    Новичок «Крыльев Советов» защитник Виталий Денисов заявил, что быстро принял решение о переходе в самарскую команду из «Локомотива».

    Виталий Денисов
    Виталий Денисов
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    «Очень радует, что в связи с чемпионатом мира появились такие стадионы, как "Самара Арена". Отличный стадион, очень красивый, все сделано классно.

    Это огромный плюс для города, для команды, для болельщиков. Всегда хочется играть при полных трибунах, а не слышать самого себя, свои подсказки партнерам.

    Мой переход получился быстрым, времени на разговоры и советы у меня особо не было. Всё решилось быстро.

    Несмотря на то, что знаком с Аланом Чочиевым, Павлом Яковлевым, знаю Сергея Рыжикова, играл вместе с Тарасом Бурлаком и с Сергеем Корниленко, раньше разговаривать о самарской команде не доводилось.

    Надеюсь и на следующей домашней игре увидеть заполненные трибуны. А я со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиться нужного результата», — цитирует Денисова официальный сайт самарского клуба.

    Напомним, 31-летний футболист присоединился к «Крыльям Советов» 21 августа на правах аренды. 0

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