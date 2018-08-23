Денисов: Переход в «Крылья Советов» получился быстрым

Новичок «Крыльев Советов» защитникзаявил, что быстро принял решение о переходе в самарскую команду из «Локомотива».

«Очень радует, что в связи с чемпионатом мира появились такие стадионы, как "Самара Арена". Отличный стадион, очень красивый, все сделано классно.

Это огромный плюс для города, для команды, для болельщиков. Всегда хочется играть при полных трибунах, а не слышать самого себя, свои подсказки партнерам.

Мой переход получился быстрым, времени на разговоры и советы у меня особо не было. Всё решилось быстро.

Несмотря на то, что знаком с Аланом Чочиевым, Павлом Яковлевым, знаю Сергея Рыжикова, играл вместе с Тарасом Бурлаком и с Сергеем Корниленко, раньше разговаривать о самарской команде не доводилось.

Надеюсь и на следующей домашней игре увидеть заполненные трибуны. А я со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиться нужного результата», — цитирует Денисова официальный сайт самарского клуба.

Напомним, 31-летний футболист присоединился к «Крыльям Советов» 21 августа на правах аренды. 0