Белорусы перестанут быть легионерами в российском футболе

предложило внести изменения в приказ «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта футбол».

«Ограничения на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта "футбол" распространяются на спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, за исключением иностранных граждан, являющихся гражданами Союзного государства, образованного Российской Федерацией и Республикой Беларусь, — цитирует ТАСС документ, опубликованный на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов документ.

Напомним, на данный момент в РПЛ действует лимит по схеме "6+5", согласно которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных игроков. 0