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    «Тюмень» — «Сибирь»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

    Тюмень — Сибирь: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.08.2018)

    Кубок России Футбол России Тюмень Сибирь
    В 17:00 в Кубке России по футболу начнётся матч «Тюмень» — «Сибирь».

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    Последний матч между собой: «Тюмень» — «Сибирь» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Тюмень»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Тюмень» — «Сибирь». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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