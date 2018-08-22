Сульшер: Матчи с «Зенитом» будут серьёзным тестом для «Мольде»

Главный тренер «Мольде»поделился ожиданиями от матчей плей-офф квалификации Лиги Европы против «Зенита».

«Знаю, что "Зенит" — физически крепкая команда, демонстрирующая атакующий стиль игры. У нас было три дня на подготовку к матчу, в течение которых мы просмотрели несколько видео петербуржцев.

8:1 точно не будет, я в этом уверен. Конечно, "Зенит" впечатлил, победив со счетом 8:5 по сумме двух встреч. В "Зените" собраны очень сильные игроки, способные переломить ход матча, такие как Дзюба, например. Мы также внимательно изучили матчи "Зенита" против "Русенборга" в прошлом сезоне.

Каждый гол, забитый на поле соперника, улучшает шансы на общий успех в противостоянии, а дома мы играем сильно. Это серьёзный вызов, и для нас матчи с "Зенитом" будут серьёзным тестом.

Бояться ничего не надо. Играть на стадионах, подобных арене "Санкт-Петербург" — это фантастический опыт. Футбол не должен вселять страх, он должен быть весёлым, должен быть возможностью выразить себя, показать на что ты способен.

Я играл на больших стадионах — ничто не может сравниться с этими ощущениями. Кстати, знаю, что сегодня день рождения у Артёма Дзюбы — надеюсь, он как следует отпразднует, так же как я когда-то свои 30 лет.

Я также хотел бы добавить, что очень переживаю за Кристиана Нобоа, знаю о его травме. Давайте скрестим пальцы в надежде на его скорое выздоровление», — цитирует Сульшера прес-служба «Зенита». 0