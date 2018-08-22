Шунин: Матчи против «Спартака» всегда принципиальны

Голкипер московскогоподелился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ со

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«В первых трёх турах мы сыграли вничью. Матч с "Уфой" был важен в психологическом плане, так как нам нужна была победа. Мы понимали, что соперник играет в квалификации Лиги Европы, силы у него не безграничны, футболисты устали. Тем более мы играли дома и при своих болельщиках, что добавляло мотивации и ответственности.

Впереди нас ждёт серьёзный соперник — московский "Спартак". Несомненно, победа над "Уфой" придаст нам уверенности. Сейчас мы готовимся к матчу с красно-белыми, все футболисты максимально сконцентрированы на предстоящей игре. На положительных эмоциях готовиться гораздо легче.

Для меня абсолютно каждый матч важный, так как в случае победы мы получаем три очка. Поэтому я не разделяю игры на важные или нет. При этом матчи против "Спартака" всегда принципиальны. Понятное дело, это будет настоящий футбольный праздник, игра, к которой будет приковано внимание множества болельщиков обеих команд», — приводит слова Шунина ТАСС.

Напомним, матч «Спартак» — «Динамо» состоится в субботу, 25 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

По информации официального сайта Премьер-лиги, встречу московских команд покажет платный канал «Матч Премьер», в то время как на канале «Матч ТВ» зрители смогут видеть игры «Арсенал» — «Ростов» (24 августа, 19:30 мск) и «Локомотив» — «Анжи» (26 августа, 19:00 мск). 0