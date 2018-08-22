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    «Шеффилд Уэнсдей» — «Миллуолл»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Шеффилд Уэнсдей — Миллуолл (22.08.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Англии
    В 21:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Миллуолл».

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    Последний матч между собой: «Миллуолл» — «Шеффилд Уэнсдей» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Шеффилд Уэнсдей»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Шеффилд Уэнсдей» — «Миллуолл». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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