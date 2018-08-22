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    «Нефтехимик» — «Мордовия»: онлайн-трансляция начнется в 18:00

    Нефтехимик — Мордовия: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.08.2018)

    Кубок России Футбол России Нефтехимик Мордовия
    В 18:00 в Кубке России по футболу начнётся матч «Нефтехимик» — «Мордовия».

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    Последний матч между собой: «Мордовия» — «Нефтехимик» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Нефтехимик»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Нефтехимик» — «Мордовия». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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