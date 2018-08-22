ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюМоуринью давно изменился, но «МЮ» это не нравится
  • 20:23
    • Кокорин вернулся в общую группу
  • 16:47
    • «Гронинген» отказал ЦСКА в трансфере полузащитника
  • 15:58
    • «Локомотив» может усилиться игроком «Нанта»
  • 15:08
    • СМИ: Анри согласился возглавить «Бордо»
  • 14:57
    • ЦСКА наказан условным закрытием фанатской трибуны
    Все новости спорта

    Мак: Надо побеждать «Мольде», чтобы было комфортнее в Норвегии

    Зенит Лига Европы Футбол России
    Полузащитник «Зенита» Роберт Мак высказал мнение о противостоянии с норвежским «Мольде» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

    Роберт Мак
    Роберт Мак
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Мне нравится играть в Лиге Европы УЕФА, и хотелось бы продолжить этот путь, который мы начали в предыдущем раунде. Тем более после такого матча, когда мы сумели выйти из непростой ситуации с минским "Динамо".

    Что касается "Мольде", то не могу сказать, что хорошо знаю эту команду. Но раз она прошла предыдущий раунд — значит это непростой соперник. С другой стороны, мы должны отталкиваться от своих целей, а значит побеждать норвежцев.

  • «Зенит» сохранил лидерство, но потерял ключевого игрока
  • Уверенная победа «Зенита» над «Уралом» — в нашем обзоре прессы
  • 20/08/2018

    • Действительно в прошлом сезоне при мистере Манчини не получилось провести сезон в "Зените" — меня отдали в аренду в ПАОК. Сейчас я получил огромную мотивацию проявить себя.

    Да, я провел сезон в ПАОКе, но оставался игроком "Зенита". Перед началом этого сезона испытывал огромное желание вернуться и продолжить бороться за трофеи вместе с петербуржцами.

    Для "Зенита" важен каждый следующий матч, будь то Лига Европы УЕФА или Российская Премьер-лига. Как вы видите, мы всегда выходим на поле с желанием победить и выложиться на сто процентов. У есть цель достичь самых высоких позиций во всех турнирах, в которых мы принимаем участие.

    Действительно, у нас есть прекрасная возможность играть на стадионе "Санкт-Петербург" как с открытой крышей, так и с закрытой. Но самое важное то, что происходит на поле, так что закрыта крыша или нет — для меня не имеет значения.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Мы хотели бы победить, конечно, но вы видите, что результат в таких противостояниях определяется в ответном матче. Даже если выиграешь дома со счетом 1:0, 2:0 или 3:0.

    Но, конечно, надо побеждать, чтобы комфортнее чувствовать себя в Норвегии», — приводит слова игрока клубная пресс-служба. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Тренерские команды. Сульшер и Джеррард приедут в Россию
  • 18/08/2018 в 11:51
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «Мольде»
  • 1.91
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Без разрыва
  • «Аякс» — «Динамо К». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • Остановит ли АЕК венгерскую сенсацию?
  • «МОЛ Види» — АЕК. Прогноз и ставки
  • 1,95
    •
  • Чемпионы Швейцарии и Хорватии начнут битву за Лигу чемпионов
  • «Янг Бойз» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Джастин Клюйверт Футбол Вундеркинды Серии A. За ними стоит следить в этом сезонеТоп-10 самых перспективных футболистов чемпионата Италии Вчера в 13:450
  • 11:14
    • Шарапова вошла в пятерку самых высокооплачиваемых спортсменок года
  • 10:56
    • Шунин: Матчи против «Спартака» всегда принципиальны
  • 09:04
    • ПСЖ продлит контракт с аргентинским хавбеком
    Неймар Футбол Трансферный дайджест. 14-20 августаСостоится ли очередной «трансфер года», отпустит ли «Аякс» своих вундеркиндов, куда подастся легенда «Ювентуса» и другие трансферные новости последних дней 20/08/2018 в 20:170
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Три битвы за групповой этап ЛЧ
  • 3.18
    •
  • 20:51
    • Хохлов: Ожидаем, что «Спартак» будет разъяренным в матче с «Динамо»
  • 20:33
    • Курский «Авангард», «Химки» и «Черноморец» вышли в 1/16 финала Кубка России
  • 19:58
    • «Сибирь» и «Мордовия» вылетели из Кубка России
    «Реал» находит свою игру без Роналду Футбол «Реал» нашел неожиданную замену РоналдуРеакция прессы на матч «Реал» — «Хетафе» 20/08/2018 в 21:220
  • 19:53
    • Джеррард: Фанаты «Рейнджерс» могут просто «снести крышу» стадиона!
  • 19:43
    • Сульшер: Матчи с «Зенитом» будут серьёзным тестом для «Мольде»
  • 19:20
    • Плющенко: Медведевой будет трудно через год конкурировать с россиянками
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие