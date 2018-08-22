Мак: Надо побеждать «Мольде», чтобы было комфортнее в Норвегии

Полузащитник «Зенита»высказал мнение о противостоянии с норвежским «Мольде» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Мне нравится играть в Лиге Европы УЕФА, и хотелось бы продолжить этот путь, который мы начали в предыдущем раунде. Тем более после такого матча, когда мы сумели выйти из непростой ситуации с минским "Динамо".

Что касается "Мольде", то не могу сказать, что хорошо знаю эту команду. Но раз она прошла предыдущий раунд — значит это непростой соперник. С другой стороны, мы должны отталкиваться от своих целей, а значит побеждать норвежцев.

Действительно в прошлом сезоне при мистере Манчини не получилось провести сезон в "Зените" — меня отдали в аренду в ПАОК. Сейчас я получил огромную мотивацию проявить себя.

Да, я провел сезон в ПАОКе, но оставался игроком "Зенита". Перед началом этого сезона испытывал огромное желание вернуться и продолжить бороться за трофеи вместе с петербуржцами.

Для "Зенита" важен каждый следующий матч, будь то Лига Европы УЕФА или Российская Премьер-лига. Как вы видите, мы всегда выходим на поле с желанием победить и выложиться на сто процентов. У есть цель достичь самых высоких позиций во всех турнирах, в которых мы принимаем участие.

Действительно, у нас есть прекрасная возможность играть на стадионе "Санкт-Петербург" как с открытой крышей, так и с закрытой. Но самое важное то, что происходит на поле, так что закрыта крыша или нет — для меня не имеет значения.

Все прогнозы на Лигу Европы

Мы хотели бы победить, конечно, но вы видите, что результат в таких противостояниях определяется в ответном матче. Даже если выиграешь дома со счетом 1:0, 2:0 или 3:0.

Но, конечно, надо побеждать, чтобы комфортнее чувствовать себя в Норвегии», — приводит слова игрока клубная пресс-служба. 0