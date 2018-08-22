Хохлов: Ожидаем, что «Спартак» будет разъяренным в матче с «Динамо»

Главный тренер «Динамо»отметил, что его команда подходит к игре пятого тура российской премьер-лиги собез потерь.

«Никаких кадровых проблем перед дерби, все у нас нормально, все в строю.

Конечно, мы понимаемт, что "Спартака" зуб на нас за то, что мы лишили красно-белых гарантированной Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

Но это как раз та игра, на которую не нужно дополнительно настраивать футболистов. Об этом даже думать не приходится.

Все равно не нужно дополнительно настраивать ребят. Меня сейчас больше беспокоит, как выстроить план на игру, выбрать тактику.

Главное, чтобы футболисты выполнили установку. А то, что "Спартак" будет выглядеть разъяренным, это в принципе ожидаемо», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0