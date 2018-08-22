В.Глеб: В Минске футболисты «Зенита» играли как трупы

Известный белорусский футболистзаявил, что игрокив первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против(0:4) показывали плохую игру.

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«Когда "Зенит" был в Минске, они играли как трупы. Я не узнал. Они были вообще беспомощными. С другой стороны, "Динамо" не позволило играть сопернику, минчане действовали просто прекрасно. А в Питере... Команды просто поменялись ролями. Если бы "Динамо" прошло "Зенит", то и "Мольде" бы тоже бы прошло. И от этого очень обидно», — цитирует Глеба «Спорт-Экспресс».

Петербургский клуб разгромил минчан в ответной встрече со счетом 8:1 и прошел в следующую стадию турнира по сумме двух матчей (8:5). 0