«Гронинген» отказал ЦСКА в трансфере полузащитника

Генеральный директоротметил, что в текущее трансферное окно клуб отказался продавать 20-летнего японского полузащитника

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«Мы могли получить большие деньги от продажи Доана, но мы отказались. Игрок является одним из величайших талантов чемпионата Голландии, и это хороший комплимент для наших скаутов, что такой большой клуб интересуется одним из наших игроков. От ЦСКА было конкретное предложение.

Доан в прошедшем сезоне выступал за "Гронинген" на правах аренды. Он забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 29 играх чемпионата Голландии. Нынешним летом "Гронинген" выкупил права на игрока у клуба "Гамба Осака", подписав с ним контракт до 2021 года», — цитирует Нидланда «Спорт-Экспресс».

Transfermarkt оценивает Доана в 2,5 миллионов евро. 0