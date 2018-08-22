Блэкберн Роверс — Рединг. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.08.2018)

Составы команд:
«Блэкберн Роверс»: David Raya, Ryan Nyambe, R.Smallwood, Адам Армстронг, Joe Rothwell, Дэнни Грэм, Чарльз Малгрю, Amari'i Bell, Darragh Lenihan, Корри Эванс, E.Bennett.
«Рединг»: Вито Манноне, Andy Yiadom, Пол Макшейн, Liam Moore, Леандро Бакуна, Сэм Бэлдок, Соне Алуко, Yakou Meite, Йон Дади Бодварссон, Тайлер Блэкетт, Liam Kelly.
Предыдущий матч соперников: «Рединг» — «Блэкберн Роверс» 3:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 5:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Блэкберн Роверс» со счетом 5:0. 0