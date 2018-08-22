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    «Блэкберн Роверс» — «Рединг». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Блэкберн Роверс — Рединг. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.08.2018)

    Футбол Англии Блэкберн
    В 21:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Блэкберн Роверс» — «Рединг».

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    Составы команд:

    «Блэкберн Роверс»: David Raya, Ryan Nyambe, R.Smallwood, Адам Армстронг, Joe Rothwell, Дэнни Грэм, Чарльз Малгрю, Amari'i Bell, Darragh Lenihan, Корри Эванс, E.Bennett.

    «Рединг»: Вито Манноне, Andy Yiadom, Пол Макшейн, Liam Moore, Леандро Бакуна, Сэм Бэлдок, Соне Алуко, Yakou Meite, Йон Дади Бодварссон, Тайлер Блэкетт, Liam Kelly.

    Предыдущий матч соперников: «Рединг» — «Блэкберн Роверс» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 5:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Блэкберн Роверс» со счетом 5:0. 0

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