Ари дисквалифицирован на три матча

на очередном заседании изучил красную карточку форварда, полученную им в матче 4-го тура РПЛ со(0:1), передает «Спорт-Экспресс».

Ари был раздосадован решением судьи и умышленно ударил спартаковца Самюэля Жиго головой в лицо.

«Ари связывался с комитетом по видеосвязи в Скайпе, давал объяснения на русском языке. Также мы получили письмо от ФК "Краснодар", клуб принес извинения и заявил, что к Ари будут применены дисциплинарные санкции, а также применены меры для того, чтобы такого больше не происходило. Ари сказал, что лично извинился перед Жиго, извинился перед болельщиками и комитетом», — заявил глава КДК Артур Григорьянц.

Обстоятельства являются смягчающими, но Ари уже получал дисквалификацию за драку в Кубке России. Из шести матчей Кубка России он отбыл лишь один. С учетом рецидива было принято решение наказать Ари за агрессивное поведение, выраженное в ударе соперника без цели завладеть мячом, нападающий дисквалифицирован на три матча РПЛ. 0