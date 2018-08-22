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    Ари дисквалифицирован на три матча

    Краснодар РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    КДК РФС на очередном заседании изучил красную карточку форварда «Краснодара» Ари, полученную им в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1), передает «Спорт-Экспресс».

    Ари
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    Ари был раздосадован решением судьи и умышленно ударил спартаковца Самюэля Жиго головой в лицо.

    «Ари связывался с комитетом по видеосвязи в Скайпе, давал объяснения на русском языке. Также мы получили письмо от ФК "Краснодар", клуб принес извинения и заявил, что к Ари будут применены дисциплинарные санкции, а также применены меры для того, чтобы такого больше не происходило. Ари сказал, что лично извинился перед Жиго, извинился перед болельщиками и комитетом», — заявил глава КДК Артур Григорьянц.

    Обстоятельства являются смягчающими, но Ари уже получал дисквалификацию за драку в Кубке России. Из шести матчей Кубка России он отбыл лишь один. С учетом рецидива было принято решение наказать Ари за агрессивное поведение, выраженное в ударе соперника без цели завладеть мячом, нападающий дисквалифицирован на три матча РПЛ. 0

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