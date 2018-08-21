Шашков: Денисов умеет играть в футбол и принесёт пользу «Крыльям»

Генеральный директор «Крыльев Советов»прокомментировал аренду защитника «Локомотива» информацию о том, что в самарскую команду перейдёт уругвайский футболист

«Сегодня директор по развитию клуба Александр Шикунов в очередной раз встречался с руководством и завершил процесс переговоров по Денисову.

Мы давно рассматривали его, это хороший, качественный футболист. Он умеет играть в футбол и принесёт пользу любому клубу. Завтра игрок прибудет в расположение клуба.

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Сможет ли Денисов сыграть против "Локомотива" весной? Нам нужно ещё утрясти кое-какие детали, так что об этом пока не могу рассказать.

Интерес к уругвайскому защитнику Рохелю? Присмотреть-то присмотрели, но по нему мы пока находимся в стадии переговоров», — сказал Шашков изданию «Чемпионат». 0