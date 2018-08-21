Еременко — однозначно усиление для «Спартака», считает Самедов

Полузащитник «Спартака»отметил, что новичок командынаходится в отличной форме и получает нагрузки наравне со всеми игроками красно-белых.

«Еременко на тренировках — как-будто не было этой паузы. Он в отличной форме, хороший футболист. Однозначно это усиление для "Спартака".

Понимание игры у него выдающееся для нашего чемпионата. Он реально в хорошей форме, все нагрузки получает наравне со всеми.

Я точно не шучу над ним по поводу армейского прошлого. Единственное, мы с ним поговорили о том, с кем он общается из ЦСКА. А то, что он “конь” бывший — ну и ладно.

Он очень хорошо влился. Из того, что я видел, больше всего общается с Сальвой (Сальваторе Боккетти. — Прим. Livesport.ru). Еще у нас и брат его в "Спартаке-2" играет», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0